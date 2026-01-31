Il Pisa ha perso 3-1 contro il Sassuolo nella prima gara del sabato della 23esima giornata: una sconfitta pesante, che lascia i nerazzurri sul fondo della classifica, e che ha indotto la società del presidente Corrado a entrare in silenzio stampa.
Pisa ko: silenzio stampa e riflessioni su Gilardino, spuntano Ballardini-Giampaolo
Come riporta Sky, sono in corso riflessioni importanti sul tecnico Alberto Gilardino, che non sembra aver trovato l'alchimia giusta nonostante il mercato importantissimo prodotto fin qui dalla dirigenza con gli arrivi di Bozhinov, Loyola, Durosinmi e Stojlkovic a fronte delle limitazioni imposte sull'attuale finestra trasferimenti.
Un altro cambio in panchina nei bassifondi della classifica, così, potrebbe verificarsi dopo quelli operati da Genoa e Fiorentina con risultati discreti, più da parte dei rossoblù che dei viola che comunque hanno mostrato qualche progresso. Intanto, lo scontro diretto fra il Pisa e i viola è stato calendarizzato al 23 febbraio: ci sarà ancora Gilardino?
La Nazione esce coi primi nomi papabili in caso di esonero: sarebbero Marco Giampaolo, fermo dopo l'ultima esperienza al Lecce nel 2024/25, e Davide Ballardini, specialista delle salvezze, fermo dalla retrocessione col Sassuolo due anni fa.
