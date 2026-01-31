Pisa ko: silenzio stampa e riflessioni su Gilardino, spuntano Ballardini-Giampaolo

Il Pisa ha perso 3-1 contro il Sassuolo nella prima gara del sabato della 23esima giornata: una sconfitta pesante, che lascia i nerazzurri sul fondo della classifica, e che ha indotto la società del presidente Corrado a entrare in silenzio stampa.

Come riporta Sky, sono in corso riflessioni importanti sul tecnico Alberto Gilardino , che non sembra aver trovato l'alchimia giusta nonostante il mercato importantissimo prodotto fin qui dalla dirigenza con gli arrivi di Bozhinov, Loyola, Durosinmi e Stojlkovic a fronte delle limitazioni imposte sull'attuale finestra trasferimenti.

Un altro cambio in panchina nei bassifondi della classifica, così, potrebbe verificarsi dopo quelli operati da Genoa e Fiorentina con risultati discreti, più da parte dei rossoblù che dei viola che comunque hanno mostrato qualche progresso. Intanto, lo scontro diretto fra il Pisa e i viola è stato calendarizzato al 23 febbraio: ci sarà ancora Gilardino?