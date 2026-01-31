Serie A, 25ª e 26ª giornata: il calendario della Fiorentina con giorni e orari

La Lega Serie A ha reso note date e orari per 25ª e 26ª giornata di campionato. La Fiorentina giocherà la prima a Como sabato 14 febbraio alle ore 15 al Sinigaglia. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. La settimana seguente, il derby Fiorentina-Pisa si giocherà lunedì 23 febbraio alle ore 18:30 al Franchi, sempre trasmesso da Dazn.