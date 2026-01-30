Il centrocampista del Milan, Alexis Saelemaekers, ha parlato al Corriere dello Sport in merito alla questione VAR:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Saelemaekers sul VAR: “Se in area ti senti toccare vai giù. Valutazioni sbagliate”
altre news
Saelemaekers sul VAR: “Se in area ti senti toccare vai giù. Valutazioni sbagliate”
Alexis Saelemaekers sul Var
Ha corretto e migliorato alcune decisioni arbitrali, ma non è ancora perfetto. Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato. Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Si rimane a terra aspettando la chiamata dell'arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA