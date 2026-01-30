L'ex Verona Giovane, oggi giocatore del Napoli, ha parlato a Radio CRC in vista della sfida contro la Fiorentina:
Giovane: "Felice di essere qui. Speriamo in una vittoria contro la Fiorentina"
Giovane: “Felice di essere qui. Speriamo in una vittoria contro la Fiorentina”
Le parole del neo acquisto del Napoli
Sono molto felice qui. Lo sognavo sin da bambino. Adesso che è arrivato voglio solo fare bene e giocare al Maradona. L'esordio a Torino? Per me è stato tutto veloce: le emozioni, è cambiato tutto. Sono molto felice, è un sogno giocare con la maglia del Napoli. Speriamo di vincere contro la Fiorentina con il vostro appoggio.
