Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Giovane: “Felice di essere qui. Speriamo in una vittoria contro la Fiorentina”

altre news

Giovane: “Felice di essere qui. Speriamo in una vittoria contro la Fiorentina”

Giovane: “Felice di essere qui. Speriamo in una vittoria contro la Fiorentina” - immagine 1
Le parole del neo acquisto del Napoli
Redazione VN

L'ex Verona Giovane, oggi giocatore del Napoli, ha parlato a Radio CRC in vista della sfida contro la Fiorentina:

Sono molto felice qui. Lo sognavo sin da bambino. Adesso che è arrivato voglio solo fare bene e giocare al Maradona. L'esordio a Torino? Per me è stato tutto veloce: le emozioni, è cambiato tutto. Sono molto felice, è un sogno giocare con la maglia del Napoli. Speriamo di vincere contro la Fiorentina con il vostro appoggio.

Leggi anche
Pisacane punge la Fiorentina: “Esposito francobollato a Fagioli, strategia vincente”
Verona scatenato: ufficiale Lovric e chiuso un colpo da 6 milioni in attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA