Mentre in casa Fiorentina si riflette sui tempi del mercato e sulla mancanza di certezze in difesa, una diretta concorrente per la salvezza lancia segnali di grandissima vitalità. L'Hellas Verona è letteralmente scatenato e ha chiuso nelle ultime ore due colpi.
Verona scatenato: ufficiale Lovric e chiuso un colpo da 6 milioni in attacco
Il primo nome è quello di Sandi Lovric. Il centrocampista sloveno, in uscita dall'Udinese, è stato per anni un profilo accostato con insistenza alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato. Dinamismo, qualità e inserimenti: Lovric approda ora in riva all'Adige per rinforzare la mediana di una squadra che sta cambiando volto per centrare la permanenza in Serie A.
Investimento pesante in attacco—
Ma non è finita qui. Il club scaligero ha definito anche l'acquisto di Kieron Bowie, giovane attaccante scozzese prelevato dall'Hibernian. Un'operazione tutt'altro che "low cost": il Verona verserà nelle casse del club scozzese circa 6 milioni di euro più bonus. Un investimento importante che certifica la voglia dell'Hellas di non lasciare nulla al caso nella corsa salvezza.
