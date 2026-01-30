Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a La Fiorentina tiene Fortini, così Joao Mario va da un ex viola: la trattativa

calciomercato

La Fiorentina tiene Fortini, così Joao Mario va da un ex viola: la trattativa

La Fiorentina tiene Fortini, così Joao Mario va da un ex viola: la trattativa - immagine 1
Trattativa avanzata
Redazione VN

Joao Mario, terzino destro della Juventus, è stato sondato dalla Fiorentina come possibile sostituto di Niccolò Fortini. Il terzino viola sembra essere destinato a rimanere a Firenze. Il portoghese rimane comunque ai margini del gruppo di Luciano Spalletti.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, Joao Mario potrebbe vestirà la maglia del Bologna. In cambio, Sartori avrebbe messo sul piatto Holm.

Leggi anche
Come sta il Napoli di Conte? Tra recuperi e infortunati in vista della Fiorentina
Conte sommerso dalle critiche: “Chieda scusa a Napoli! A un passo dal fallimento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA