Joao Mario, terzino destro della Juventus, è stato sondato dalla Fiorentina come possibile sostituto di Niccolò Fortini. Il terzino viola sembra essere destinato a rimanere a Firenze. Il portoghese rimane comunque ai margini del gruppo di Luciano Spalletti.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a La Fiorentina tiene Fortini, così Joao Mario va da un ex viola: la trattativa
calciomercato
La Fiorentina tiene Fortini, così Joao Mario va da un ex viola: la trattativa
Trattativa avanzata
Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, Joao Mario potrebbe vestirà la maglia del Bologna. In cambio, Sartori avrebbe messo sul piatto Holm.
© RIPRODUZIONE RISERVATA