Come sta il Napoli di Conte? Tra recuperi e infortunati in vista della Fiorentina

Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione degli infortunati in casa Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina, facendo il punto sui giocatori a disposizione di Antonio Conte. La rosa azzurra arriva all’appuntamento con alcune incertezze e scelte limitate, soprattutto in termini di alternative dalla panchina.
Tra le notizie positive c’è il possibile recupero di Rrahmani, che potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore, anche se le opzioni complessive restano comunque ridotte sia per l’undici iniziale sia per i cambi a gara in corso. Questo costringerà Conte a gestire con attenzione uomini e risorse durante il match.
Rientra invece Giovane, assente in Champions League per questioni di lista UEFA, mentre Lukaku è pronto a subentrare nella ripresa per accumulare minuti e ritrovare la migliore condizione. Una gestione mirata, dunque, per un Napoli che affronta la Fiorentina con alcune defezioni ma anche con rientri importanti.
