Come sta il Napoli di Conte? Tra recuperi e infortunati in vista della Fiorentina

Il punto sul Napoli
Redazione VN

Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione degli infortunati in casa Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina, facendo il punto sui giocatori a disposizione di Antonio Conte. La rosa azzurra arriva all’appuntamento con alcune incertezze e scelte limitate, soprattutto in termini di alternative dalla panchina.

Tra le notizie positive c’è il possibile recupero di Rrahmani, che potrebbe tornare a disposizione dell’allenatore, anche se le opzioni complessive restano comunque ridotte sia per l’undici iniziale sia per i cambi a gara in corso. Questo costringerà Conte a gestire con attenzione uomini e risorse durante il match.

Rientra invece Giovane, assente in Champions League per questioni di lista UEFA, mentre Lukaku è pronto a subentrare nella ripresa per accumulare minuti e ritrovare la migliore condizione. Una gestione mirata, dunque, per un Napoli che affronta la Fiorentina con alcune defezioni ma anche con rientri importanti.

