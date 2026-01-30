Conte sommerso dalle critiche: “Chieda scusa a Napoli! A un passo dal fallimento”

Il prossimo avversario della Fiorentina in campionato sarà il Napoli di Antonio Conte. I Campioni d'Italia sono stati eliminati dalla Champions League e adesso dovranno dare importanza alla Serie A per tenere viva la speranza Scudetto.
Sale la pressione intorno al Napoli in vista della Fiorentina
Intanto, i vari quotidiani, stanno attaccando la figura dell'ex Juventus e Inter. Libero, infatti, usa parole fortissime per criticare Antonio Conte:
Antonio Conte avrebbe dovuto fare una sola cosa: chiedere scusa. A Napoli, al club, ai giocatori. Perché ha dimenticato di allenare una squadra reduce da due scudetti in tre anni, e perché ha ignorato che il Napoli ha uno status europeo riconosciuto, fatto di una presenza costante durata 15 anni e di grandi partite di Champions giocate come minimo alla pari contro i colossi del continente. Conte è un fuoriclasse a rianimare squadre crollate, ma non riesce a condurle allo step successivo, ovvero quello della permanenza nell’élite. Ora torna nella sua zona di comfort del mono-impegno, e non c’è alibi che tenga: se non arriva nelle prime quattro, sarà fallimento non solo totale, ma anche fatale. Si materializzerebbe il sospetto del tecnico da “una stagione e via”, l’incubo di qualsiasi top club contemporaneo, categoria alla quale il Napoli appartiene
