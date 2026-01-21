Il giocatore è stato richiesto al Braga con la formula del prestito, ma al momento il club portoghese non ha dato il via libera alle condizioni proposte da Paratici e Goretti. Nessuna chiusura definitiva però, soprattutto considerando che Niakatè rientra da una Coppa d’Africa positiva. Restano vive anche le piste che portano a Diego Coppola (QUI LA NOSTRA NOTIZIA), tornato d’attualità negli ultimi giorni, oltre a Diogo Leite, e i due ex Udinese Bijol e Becao.