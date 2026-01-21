CorSport: “La cessione di Fortini può portare un’altra ala, ecco il nome”

A favorire un possibile dialogo c’è anche il rapporto tra il procuratore del giocatore — lo stesso di Brescianini — e la dirigenza viola, elemento che potrebbe facilitare l’apertura di un tavolo. Tutto resta comunque in evoluzione, ma la sensazione è che il mercato della Fiorentina non sia affatto chiuso: da qui alla fine della sessione sono attesi almeno uno, se non due, nuovi innesti, in un contesto di grande movimento sia in entrata che in uscita. Lo riporta Il Corriere dello Sport