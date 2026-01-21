In base agli sviluppi legati alla situazione di Niccolò Fortini, la Fiorentina valuterà se intervenire anche sugli esterni offensivi. In questo senso resta viva la pista che porta a Daniel Maldini, attualmente all’Atalanta. Un profilo che continua a essere monitorato con attenzione e che potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane.
Corriere dello Sport
CorSport: “La cessione di Fortini può portare un’altra ala, ecco il nome”
La Fiorentina valuta un possibile rinforzo sugli esterni offensivi: tutto legato agli sviluppi sul fronte Fortini
A favorire un possibile dialogo c’è anche il rapporto tra il procuratore del giocatore — lo stesso di Brescianini — e la dirigenza viola, elemento che potrebbe facilitare l’apertura di un tavolo. Tutto resta comunque in evoluzione, ma la sensazione è che il mercato della Fiorentina non sia affatto chiuso: da qui alla fine della sessione sono attesi almeno uno, se non due, nuovi innesti, in un contesto di grande movimento sia in entrata che in uscita. Lo riporta Il Corriere dello Sport
