La Nazione su Parisi: “Infortunio alla coscia, in dubbio per il Cagliari”

Non c’è però solo Kean nell’infermeria viola. L’allenamento servirà anche a valutare le condizioni di Fabiano Parisi, alle prese con un risentimento ai flessori della coscia sinistra che rende difficile il recupero per sabato.
Situazione delicata anche per Edin Dzeko, ancora alle prese con un problema al piede e sempre più lontano da Firenze. Un quadro che impone cautela e scelte ponderate in vista di un match cruciale. Lo scrive La Nazione.
