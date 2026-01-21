Tuttosport: “Centrocampo made in Italy. E Nicolussi Caviglia potrebbe restare”

Centrocampo sempre più ‘made in Italy’ per la Fiorentina: a Mandragora, Fagioli, Ndour e Nicolussi Caviglia (che potrebbe restare) si sono aggiunti Marco Brescianini (via Atalanta) e da ieri Giovanni Fabbian, classe 2003, in prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni, legato alla salvezza. Viaggio inverso per Simon Sohm in prestito al Bologna con diritto di riscatto a 13, mentre Richardson passa al Copenaghen con la stessa formula. Dopo le visite fatte ieri, Fabbian oggi si metterà a disposizione di Vanoli insieme a un altro neo acquisto, Jack Harrison, ex esterno del Leeds. Lo riporta Tuttosport.