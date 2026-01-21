La Gazzetta dello Sport si concentra sugli scontri fra tifosi della Fiorentina e della Roma avvenuti domenica pomeriggio sull'A1 presso Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, coi primi diretti verso il capoluogo emiliano, i secondi in direzione di Torino. In seguito a quanto accaduto, il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha deciso di vietare le trasferte ai supporters viola e giallorossi fino al termine della stagione.

Scrive la Rosea:

Il provvedimento mai visto finora nel calcio in cui si fa riferimento anche ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie è stato deciso direttamente dal Ministro dopo che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che si era riunito in mattinata, aveva rinviato la decisione alle "valutazioni dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza". Piantedosi ha, quindi, adottato con proprio decreto misure specifiche per "i disordini posti in essere in autostrada da gruppi org anizzati delle tifoserie di Roma e Fiorentina lo scorso 18 gennaio durante la movimentazione per raggiungere le sedi delle rispettive trasferte".

Per quanto riguarda il calendario, la Fiorentina dovrà fare a meno dei suoi tifosi a Napoli, Como, Udine, Cremona, Verona, Lecce, Roma contro i giallorossi e a Torino contro la Juventus.