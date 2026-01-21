Salutati i compagni e archiviata una breve tappa in Svizzera, Simon Sohm è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Bologna. Nelle prossime ore, forse già nel pomeriggio, è atteso a Casteldebole per le visite mediche. Tra i primi dettagli da sistemare ci sarà anche la scelta del numero di maglia: il 7, indossato a Firenze, è già di Riccardo Orsolini, per cui prende quota l’ipotesi di un ritorno al 35, numero che Sohm aveva allo Zurigo e che a Bologna è attualmente libero.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sohm atteso a Bologna per le visite: ecco quando potrebbe esordire
Corriere dello Sport
Sohm atteso a Bologna per le visite: ecco quando potrebbe esordire
Simon Sohm è pronto a iniziare la sua avventura al Bologna: visite mediche imminenti e possibile debutto già nelle prossime settimane
Il centrocampista svizzero arriverà in un ambiente tutt’altro che sconosciuto. A spingerlo verso il rossoblù c’è anche l’amicizia con Dan Ndoye, con cui condivide annata e trascorsi in Nazionale, oltre alla presenza di Remo Freuler, pronto a fargli da guida. L’inserimento sarà quindi facilitato, con Sohm destinato a diventare l’ottavo svizzero della storia del club. Da capire se potrà già andare in panchina a Genova; in caso contrario, l’esordio potrebbe arrivare il 3 febbraio contro il Milan, quando il Dall’Ara lo accoglierà da nuovo protagonista rossoblù
© RIPRODUZIONE RISERVATA