Sohm atteso a Bologna per le visite: ecco quando potrebbe esordire

Salutati i compagni e archiviata una breve tappa in Svizzera, Simon Sohm è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Bologna. Nelle prossime ore, forse già nel pomeriggio, è atteso a Casteldebole per le visite mediche. Tra i primi dettagli da sistemare ci sarà anche la scelta del numero di maglia: il 7, indossato a Firenze, è già di Riccardo Orsolini, per cui prende quota l’ipotesi di un ritorno al 35, numero che Sohm aveva allo Zurigo e che a Bologna è attualmente libero.