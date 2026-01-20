VN – Coppola, la Fiorentina c’è: duello con una big di Serie A

Nel mosaico del mercato difensivo della Fiorentina va inserito con forza un nome che nelle ultimi giorni ha ripreso quota nei corridoi del Viola Park . Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club gigliato è presente nella corsa al centrale classe 2003 del Brighton, Diego Coppola .

L’ex Verona, acquistato la scorsa estate dal club inglese per circa 10 milioni , potrebbe già salutare la Premier dopo una stagione avara di spazio, con l’ipotesi di un ritorno in Italia che prende sempre più consistenza. Già nei mesi scorsi, prima del trasferimento in Inghilterra, Coppola era finito nel mirino di diversi club di Serie A. Un interesse mai del tutto sopito e che ora si è riacceso in vista del mercato di gennaio.

Duello italiano

La Fiorentina non è però sola. Se i dirigenti viola considerano Coppola il profilo ideale — giovane, fisicamente dirompente (195 cm) e già con esperienza in Serie A — la concorrenza è di altissimo livello. Nella corsa al centrale 2003 ci sarebbe anche ilMilan: i rossoneri, a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato, avrebbero individuato in Coppola un potenziale nome per puntellare la difesa in vista della volata scudetto.