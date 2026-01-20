Rocco non voleva vendere, Catherine non lo farà. Fabbian talentino. Ora Coppola

La volontà Rocco Commisso per la Fiorentina era questa e sarà rispettata. Sul mercato Fabbian rileva Sohm, in difesa Coppola più di un'idea

Enzo Bucchioni Editorialista 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 00:03)

Quando è il cuore che va in campo, quando vincono i valori veri, il futuro fa meno paura. “Rocco sarebbe orgoglioso di questa squadra”, è il commento della signora Catherine. Dal dolore più profondo spunta una piccola gioia, almeno quella. La Fiorentina ha reagito al lutto da squadra vera, evidentemente nello spogliatoio ci sono degli uomini, ora sarà più facile riavvicinarsi a questi giocatori che finora avevano profondamente deluso. Cuore, gioco e classifica, in nome e per conto di Rocco: si può ripartire.

Con la consapevolezza che sarà ancora dura, a cominciare da sabato con il Cagliari, che mancano almeno altri venti punti, ma adesso la prospettiva è diversa. Otto punti nelle ultime quattro gare e un rendimento in continua crescita sono i compagni di un nuovo viaggio verso la salvezza. E una grossa mano arriverà anche dal mercato. Dopo Solomon e Brescianini, ecco Harrison. Questi sono già ufficiali, e presto lo diventerà anche Giovanni Fabbian, guarda caso colui che ha segnato domenica scorsa il gol del Bologna.

Fabbian al posto di Sohm — La trattativa è praticamente chiusa, prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza, per un’operazione da una quindicina di milioni. In Emilia andrà Sohmche a Firenze non ha fatto vedere praticamente niente del suo valore. Paratici sta ridisegnando completamente il centrocampo viola. Fabbian è un giocatore moderno, per caratteristiche è un trequartista, ha grande tecnica, gioca dietro le punte, ma ha gamba, si muove molto in diverse zone del campo e ci sa fare in diversi ruoli del centrocampo. Uno utile. Scuola Inter, da tre anni a Bologna, classe 2003, forse ci si aspettava qualcosa di più nella continuità di rendimento, ma può crescere molto.

Pedina in difesa — Ora l’obiettivo è un difensore. Piace molto l’ex Verona Coppola, anche lui del 2003, dall’estate scorsa al Brighton dove però gioca poco. Gli inglesi non si oppongono al prestito secco, ovviamente oneroso. Vanoli si aspetta un mancino, Coppola è destro, ma a sinistra ci sa giocare. Forse questo non è l’unico vero problema, c’è pure la concorrenza del Milan e del Torino. La sensazione, comunque, è che il rinnovamento non si fermerà. Dzeko è vicino al Paris Fc di Ikonè, Richardson va al Copenaghen, altri partiranno, molto probabilmente pure Fortini e quei soldi saranno reinvestiti. Lo so che è un dolore perdere un ragazzo cresciuto al Viola Park, ma quando non c’è feeling con il procuratore e resta molto alto il rischio di perderlo a zero, tanto vale monetizzare. Vedremo.

Intanto siamo ancora, giustamente, a rendere omaggio a Rocco Commisso. Domani a New York, ore sedici italiane, ci saranno i funerali che potranno essere seguiti in diretta con due link messi a disposizione dalla società. Lunedì prossimo alle 18 in Duomo la messa solenne per il grande ricordo della Fiorentina e di tutta Firenze.

E dopo cosa succederà? — Questo è un grande interrogativo. La Fiorentina sarà venduta o resterà alla famiglia Commisso? L’arrivo di Paratici aveva fatto pensare a un dirigente per il presente, ovviamente, ma anche per ridisegnare la Fiorentina, forse testa di ponte di una nuova proprietà o per un futuro diverso. Non sembra questa la strada, almeno non per ora. Rocco Commisso è sempre stato di parola, uomo dal grande orgoglio e dai grandi valori. Lo aveva confermato nell’ultima intervista poco prima di Natale e sicuramente ne ha parlato, si è confidato e consigliato, come sempre faceva, con la moglie Catherine, arrivando a una conclusione: la Fiorentina non è in vendita.

È presto, ovviamente, c’è da sistemare la successione e disegnare anche il futuro di Mediacom, la capofila. La sensazione è forte e chiara, la Signora Catherine proverà a rifare la Fiorentina ambiziosa che sognava Rocco e celebrerà il Centenario proprio nel ricordo del marito. La volontà di Rocco era questa e sarà rispettata.