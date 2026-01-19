Ecco quando torna “La Brova dei fatti”

Molti ci stanno chiedendo il motivo per cui la rubrica video curata per Violanews da Bernardo Brovarone non è stata pubblicata lunedì scorso (e non lo sarà neanche oggi). Non c'è nessun mistero, il nostro Bernardo, a cui va il nostro personale in bocca al lupo, si è beccato una brutta forma influenzale che lo ha costretto a letto per diversi giorni. Adesso sta certamente meglio ma non è ancora al top della forma. "La Brova dei fatti" tornerà quindi sicuramente domenica prossima dopo la partita contro il Cagliari che sarà giocata sabato pomeriggio alle 18.