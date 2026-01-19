Molti ci stanno chiedendo il motivo per cui la rubrica video curata per Violanews da Bernardo Brovarone non è stata pubblicata lunedì scorso (e non lo sarà neanche oggi). Non c'è nessun mistero, il nostro Bernardo, a cui va il nostro personale in bocca al lupo, si è beccato una brutta forma influenzale che lo ha costretto a letto per diversi giorni. Adesso sta certamente meglio ma non è ancora al top della forma. "La Brova dei fatti" tornerà quindi sicuramente domenica prossima dopo la partita contro il Cagliari che sarà giocata sabato pomeriggio alle 18.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive gli opinionisti Ecco quando torna “La Brova dei fatti”
esclusive
Ecco quando torna “La Brova dei fatti”
Il nostro opinionista tornerà in video presto
© RIPRODUZIONE RISERVATA