Dopo Fiorentina-Juventus diretta in maniera eccellente, il designatore Rocchi designa Daniele Doveri per un’altra gara delicata a Bologna. Doveri 48 anni romano ex arbitro internazionale vanta un curriculum di tutto rispetto. In molti lo ricordano per il malore di Bove, oggi verrà ricordato anche per aver diretto la prima gara dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Non proprio fortunato il fischietto nativo di Volterra. Anche per questo motivo siamo sicuri dall’alto della sua esperienza saprà gestire al meglio a livello psicologico-ambientale la situazione.
Bologna-Fiorentina, c’è Doveri arbitro perfetto per questo giorno particolare
La scheda di un fischietto adattissimo a questo tipo di sfide.
Doveri fischia poco, punisce solo falli evidenti e non i mezzi falli, ha un ottimo rapporto con i giocatori visto che la sua empatia e capacità di dialogo sono uno dei suoi punti di forza. A livello disciplinare contiamo 3,5 cartellini a partita, questo perché i giocatori lo conoscono per la sua personalità e non protestano e stanno molto attenti alle simulazioni .
La designazione di Doveri era perfetta venerdì mattina, lo è ancora di più dopo la scomparsa del Presidente Rocco Commisso.
