Bologna-Fiorentina, c’è Doveri arbitro perfetto per questo giorno particolare

Doveri fischia poco, punisce solo falli evidenti e non i mezzi falli, ha un ottimo rapporto con i giocatori visto che la sua empatia e capacità di dialogo sono uno dei suoi punti di forza. A livello disciplinare contiamo 3,5 cartellini a partita, questo perché i giocatori lo conoscono per la sua personalità e non protestano e stanno molto attenti alle simulazioni .