Rocco Commisso ha rilasciato una lunga intervista alla Nazione. Dopo mesi, il presidente della Fiorentina è tornato a parlare del momento complicato della sua squadra. Ecco la sua visione del futuro della società e le ultime novità sulla sua salute:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Commisso: “Cessione? Basta con queste voci! Non ho mai mollato e mai lo farò”
La Nazione
Commisso: “Cessione? Basta con queste voci! Non ho mai mollato e mai lo farò”
Rocco Commisso sulla possibile cessione della Fiorentina
Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano li ogni giorno, ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo cosi lungo
CESSIONE
Ancora una volta questa domanda? Ma sa quante risposte ho già dato su questo tema? Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l'ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti. Se avessi ragionato in questa maniera ogni volta che mi sono trovato in difficoltà con una mia azienda, oggi Mediacom non rappresenterebbe l'eccellenza che è! Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti. lo non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso
© RIPRODUZIONE RISERVATA