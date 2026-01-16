Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Harrison agevola anche Bijol? É una delle nuove priorità”

news viola

Repubblica: “Harrison agevola anche Bijol? É una delle nuove priorità”

Repubblica: “Harrison agevola anche Bijol? É una delle nuove priorità” - immagine 1
Jaka Bijol piace alla Fiorentina per rinforzare il reparto difensivo. L'operazione Harrison potrebbe aiutare Paratici
Redazione VN

Jack Harrison sarà il terzo acquisto nel mercato invernale della Fiorentina. La trattativa con il Leeds è stata più lunga del previsto, ma alla fine l'ala sarà a disposizione di Paolo Vanoli. Come scrive Repubblica, a Paratici piace anche un altro giocatore dei Whites, Jaka Bijol. Lo sloveno è il leader difensivo di Daniel Farke, ma chissà che nel chiudere l'affare Harrison le due società non abbiano parlato anche di Bijol. In quel caso l'operazione potrebbe diventare più di una semplice suggestione.

Leggi anche
Repubblica: “Fabbian, la viola studia l’affondo. Al Bologna piace Fazzini”
Fiorentina, scampato pericolo? Gazzetta: “Fortini alla Roma solo un ipotesi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA