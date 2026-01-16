Repubblica: “Harrison agevola anche Bijol? É una delle nuove priorità”

Jack Harrison sarà il terzo acquisto nel mercato invernale della Fiorentina. La trattativa con il Leeds è stata più lunga del previsto, ma alla fine l'ala sarà a disposizione di Paolo Vanoli. Come scrive Repubblica, a Paratici piace anche un altro giocatore dei Whites, Jaka Bijol. Lo sloveno è il leader difensivo di Daniel Farke, ma chissà che nel chiudere l'affare Harrison le due società non abbiano parlato anche di Bijol. In quel caso l'operazione potrebbe diventare più di una semplice suggestione.