Di Marzio: “Fabbian-Fiorentina, le cifre dell’operazione: obbligo e bonus”

Fabbian-Fiorentina, l'operazione è chiusa. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio dà le cifre ufficiali
Redazione VN

La Fiorentina è pronta ad accogliere Giovanni Fabbian. L’accordo con il Bologna è ormai definito, restano da sistemare soltanto i termini di pagamento dell’operazione (La nostra anticipazione).

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la formula prevede un milione di euro per il prestito, più 13 milioni per l’obbligo di riscatto legato alla salvezza e 1,5 milioni di bonus. Un’operazione complessiva importante, che conferma la volontà del club viola di puntare con decisione sul centrocampista classe 2003.

Farà invece il percorso inverso Simon Sohm, destinato a trasferirsi al Bologna, completando così un’operazione articolata che coinvolge entrambe le società.

