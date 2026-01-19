La Fiorentina guarda in Austria per rinforzare la mediana di Paolo Vanoli. Secondo quanto riportato dal portale danese Tipsbladet, il club viola avrebbe messo nel mirino Maurits Kjaergaard, talento classe 2003 in forza al Red Bull Salisburgo.
calciomercato
Nuova idea per il centrocampo viola: occhi su un pupillo del Salisburgo
I dettagli della trattativa—
Il giocatore ha un contratto fino al 2028 e una valutazione che si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro. Sebbene sia stato fermato di recente da un problema al polpaccio, Kjaergaard sembra pronto per il salto in un top campionato dopo sei anni in Austria. La Fiorentina cerca proprio un profilo come il suo: un giocatore tecnicamente dotato, capace di alzare il livello del pressing e migliorare la circolazione della palla.
Già in passato accostato a Inter e Milan, il danese potrebbe essere il rinforzo ideale per completare il reparto, specialmente se dovessero concretizzarsi alcune uscite (come quella di Richardson verso Copenaghen).
Le sue caratteristiche—
Kjaergaard è un centrocampista moderno: mancino, alto 192 cm, abbina una grande imponente struttura fisica a un'intelligenza tattica fuori dal comune. Nonostante i soli 22 anni, vanta già un'esperienza internazionale di tutto rispetto con oltre 100 presenze nel club austriaco e 14 apparizioni in Champions League (celebre il suo gol al Bayern Monaco nel 2022).
In questa stagione, il danese ha messo a referto numeri importanti: 4 gol e 7 assist in 21 presenze, dimostrando di poter essere decisivo sia in fase di rifinitura che sotto porta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA