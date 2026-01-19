Fabbian in chiusura. Romano: “Nell’accordo anche Sohm”. La formula

Avanti tutta per Fabbian. Questo quanto emerge dalle ultime notizie di calciomercato. A dare ulteriori aggiornamenti è l'esperto Fabrizio Romano che spiega come la Fiorentina sia molto vicina a chiudere l'accordo per il trasferimento del classe 2003, che nel frattempo ha detto di sì al suo arrivo in Toscana. Nella trattativa, si apprende, rientrerebbe il cartellino di Simon Sohm come pedina di scambio. Ore calidssime.