Fiorentina in pressing su Fabbian. Di Marzio conferma: “Oggi nuovi contatti”

Il prossimo rinforzo in entrata per la Fiorentina arriva da Bologna? Sicuramente il club viola ci sta provando, e Giovanni Fabbian è ormai l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Arrivano importanti aggiornamenti, in tal senso, da parte dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che confermano la nostra anticipazione.