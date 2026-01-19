Il prossimo rinforzo in entrata per la Fiorentina arriva da Bologna? Sicuramente il club viola ci sta provando, e Giovanni Fabbian è ormai l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Arrivano importanti aggiornamenti, in tal senso, da parte dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che confermano la nostra anticipazione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina in pressing su Fabbian. Di Marzio conferma: “Oggi nuovi contatti”
Avanti
Fiorentina in pressing su Fabbian. Di Marzio conferma: “Oggi nuovi contatti”
Le ultime sul centrocampista rossoblù
Secondo il giornalista, sono previsti nuovi colloqui con il board rossoblù per provare a portare il classe 2003 in Toscana. "La dirigenza, dunque, continua a lavorare e sono infatti previsti nuovi contatti anche nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026."
© RIPRODUZIONE RISERVATA