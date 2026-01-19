Viola News
Fiorentina in pressing su Fabbian. Di Marzio conferma: “Oggi nuovi contatti”

Le ultime sul centrocampista rossoblù
Redazione VN

Il prossimo rinforzo in entrata per la Fiorentina arriva da Bologna? Sicuramente il club viola ci sta provando, e Giovanni Fabbian è ormai l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Arrivano importanti aggiornamenti, in tal senso, da parte dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che confermano la nostra anticipazione.

Secondo il giornalista, sono previsti nuovi colloqui con il board rossoblù per provare a portare il classe 2003 in Toscana. "La dirigenza, dunque, continua a lavorare e sono infatti previsti nuovi contatti anche nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026."

