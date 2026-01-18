VN – Fabbian-Fiorentina, avanti tutta: domani giornata decisiva per la chiusura

Fabbian è l'obiettivo di mercato su cui la Fiorentina sta lavorando con grande insistenza: le ultime

Si procede spediti per Giovanni Fabbian. La Fiorentina accelera in modo deciso e la giornata di domani (lunedì) può essere quella della svolta nella trattativa (formula e cifre sul tavolo) con il Bologna. Secondo quanto filtra alla nostra redazione, l’operazione è entrata nella sua fase conclusiva. Il centrocampista classe 2003 è da giorni uno degli obiettivi principali del mercato viola per rinforzare il centrocampo di Paolo Vanoli.