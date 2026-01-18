Viola News
Fabbian sul mercato (conf): “Sono un professionista. Penso solo al Bologna”

Fabbian in conferenza stampa
Giovanni Zecchi
Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Il primo tempo abbiamo sbagliato l'approccio, ma prendiamo di buono la reazione nel secondo tempo. Adesso cerchiamo di ripartire. Mercato? Io sono un professionista e penso solo al Bologna. Non voglio parlare di mercato. L'inizio è solo un momento, dobbiamo essere positivi e non negativi. Adesso testa bassa e continuiamo a lavorare. Non è che ci siamo dimenticati come si vince, tocca a noi trovare la compattezza. Gli obiettivi si vedono a fine stagione, dobbiamo arrivare fino in fondo. Stasera abbiamo perso, c'è poco da dire ma tanto da lavorare. Il gruppo? Dobbiamo stare uniti, il calcio va a periodi.

