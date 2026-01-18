Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Fabbian sul mercato (conf): “Sono un professionista. Penso solo al Bologna”
news viola
Fabbian sul mercato (conf): “Sono un professionista. Penso solo al Bologna”
Fabbian in conferenza stampa
Il primo tempo abbiamo sbagliato l'approccio, ma prendiamo di buono la reazione nel secondo tempo. Adesso cerchiamo di ripartire. Mercato? Io sono un professionista e penso solo al Bologna. Non voglio parlare di mercato. L'inizio è solo un momento, dobbiamo essere positivi e non negativi. Adesso testa bassa e continuiamo a lavorare. Non è che ci siamo dimenticati come si vince, tocca a noi trovare la compattezza. Gli obiettivi si vedono a fine stagione, dobbiamo arrivare fino in fondo. Stasera abbiamo perso, c'è poco da dire ma tanto da lavorare. Il gruppo? Dobbiamo stare uniti, il calcio va a periodi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA