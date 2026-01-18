Roberto Piccoli in conferenza stampa ha parlato dopo Bologna-Fiorentina. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Piccoli (conf): “Vanoli ci massacra, ma adesso siamo tutti più liberi”
news viola
Piccoli (conf): “Vanoli ci massacra, ma adesso siamo tutti più liberi”
Le parole di Roberto Piccoli
Sono contento della prestazioni che abbiamo fatto oggi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, spingendo al massimo. Gol? Credevo fosse regolare quello di Ndour. Con il Var non si sa mai quello che può succedere. Fisicamente sto meglio. Per 90 minuti abbiamo corso tantissimo. Il mister non cambia mai idea, al di là di me e Moise. Ci prepara sotto ogni punto di vista. Ho fatto tante partite da subentrato, potevo avere qualche gol in più. Nessuno si aspettava l'inizio di questa stagione, mi devo far trovare pronto. Poi sceglierà Vanoli chi far giocare davanti. Nella vita non sai mai quello che può succedere, nessuno si aspettava una Fiorentina in difficoltà così i primi mesi. Dobbiamo pensare al presente e cercare di spingere come stiamo facendo. Poi il mister ci massacra (ride ndr). Dobbiamo essere consapevoli che siamo una squadra forte. Pressione? Quando i risultati non arrivano, fatici sempre a fare qualsiasi cosa. Mentalmente ci sta. Adesso siamo tutti più liberi, ci siamo chiariti. Non tutti sono abituati a lottare in questi tipi di partite. Siamo molto più forte mentalmente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA