Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la sfida con il Bologna:
Vanoli (conf): “Adesso calma, dobbiamo migliorare tanto. Ecco come sta Kean”
Vanoli in conferenza
Due giorni non facili, un po' per tutti. Ci lascia un uomo che ha dato tanto e oggi ci tenevamo tutti a mettere in campo quello che lui ci ha sempre trasferito. I valori per combattere e uscire da questo momento. La partita? Un grandissimo primo tempo, abbiamo sbagliato poco. Dobbiamo migliorare nel pressing, come nella qualità e nella concretezza. Nel secondo tempo potevamo gestirlo meglio. Spero questo sia un altro step che ci dà lucidità e fiducia.
Svolta—
Questa Fiorentina, sta giocando bene da un po' di tempo. Poi i risultati contano di più, ma anche col Milan abbiamo fatto una grande prestazione. Per uscire ds questa situazione dobbiamo giocare a calcio, senza abbassarci. Non dobbiamo darlo, chi entra deve dare una spinta in più. Niente proclami, testa bassa. Dobbiamo rimanere lucidi.
Nei finali—
Una squadra come la nostra che sta lottando per la salvezza, perdere punti al 90', è normale che ti viene la paura sul 2 a 1. Da quando sono arrivato io sono cambiati gli obiettivi e per farlo nella testa dei giocatori serve tempo. Rammarico per i mesi precedenti? Magari si potesse cambiare subito.
I nuovi—
Brescianini e Solomon stanno bene, ma Ndour e Mandragora stanno facendo bene. Solomon ha giocato poco, dobbiamo avere pazienza.
Kean—
Ha la caviglia gonfia, stiamo facendo un percorso per recuperalo. Lui vorrebbe sempre giocare, ma dobbiamo gestirlo bene.
