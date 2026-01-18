Viola News
Vanoli (conf): “Adesso calma, dobbiamo migliorare tanto. Ecco come sta Kean”

Vanoli (conf): “Adesso calma, dobbiamo migliorare tanto. Ecco come sta Kean” - immagine 1
Vanoli in conferenza
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la sfida con il Bologna:

Due giorni non facili, un po' per tutti. Ci lascia un uomo che ha dato tanto e oggi ci tenevamo tutti a mettere in campo quello che lui ci ha sempre trasferito. I valori per combattere e uscire da questo momento. La partita? Un grandissimo primo tempo, abbiamo sbagliato poco. Dobbiamo migliorare nel pressing, come nella qualità e nella concretezza. Nel secondo tempo potevamo gestirlo meglio. Spero questo sia un altro step che ci dà lucidità e fiducia.

Svolta

—  

Questa Fiorentina, sta giocando bene da un po' di tempo. Poi i risultati contano di più, ma anche col Milan abbiamo fatto una grande prestazione. Per uscire ds questa situazione dobbiamo giocare a calcio, senza abbassarci. Non dobbiamo darlo, chi entra deve dare una spinta in più. Niente proclami, testa bassa. Dobbiamo rimanere lucidi.

Nei finali

—  

Una squadra come la nostra che sta lottando per la salvezza, perdere punti al 90', è normale che ti viene la paura sul 2 a 1. Da quando sono arrivato io sono cambiati gli obiettivi e per farlo nella testa dei giocatori serve tempo. Rammarico per i mesi precedenti? Magari si potesse cambiare subito.

I nuovi

—  

Brescianini e Solomon stanno bene, ma Ndour e Mandragora stanno facendo bene. Solomon ha giocato poco, dobbiamo avere pazienza.

Kean

—  

Ha la caviglia gonfia, stiamo facendo un percorso per recuperalo. Lui vorrebbe sempre giocare, ma dobbiamo gestirlo bene.

