Il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti in conferenza stampa dal Viola Park ha presentato Marco Brescianini e Manor Solomon.
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Goretti: “Brescianini e Solomon hanno accettato con entusiasmo e li ringrazio”
news viola
Goretti: “Brescianini e Solomon hanno accettato con entusiasmo e li ringrazio”
Il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti in conferenza stampa dal Viola Park ha presentato Marco Brescianini e Manor Solomon. “Sono felice di essere qui con i nostri due nuovi calciatori. Li ringrazio innanzitutto per...
"Sono felice di essere qui con i nostri due nuovi calciatori. Li ringrazio innanzitutto per l'entusiasmo con cui hanno accettato questa sfida, sappiamo che potremo contare su di loro, sulla loro mentalità, sulla loro serietà, sul loro coraggio. Il mio benvenuto. Faccio loro l'in bocca al lupo per questa avventura in viola".
© RIPRODUZIONE RISERVATA