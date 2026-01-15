Viola News
LIVE – Solomon: “Non voglio parlare di politica ma di calcio”

La diretta testuale della conferenza stampa di Manor Solomon dal Viola Park
Tommaso Ormini

Manor Solomon ha già collezionato 3 presenze con la maglia della Fiorentina: contro Cremonese, Lazio e Milan. Tutte da subentrante. L'esterno israeliano, arrivato dal Villarreal via Tottenham, si presenta oggi in conferenza stampa al Viola Park (insieme a Brescianini). Vi proponiamo le sue parole in tempo reale, seguiranno i video con le risposte più significative:

"Nella partita contro la Lazio non ho ricevuto il benvenuto più caloroso ma è qualcosa che ho già vissuto in Spagna. Sono cose che succedono, ma non sono qui per parlare di politica, sono qui per giocare a calcio, se arriveranno dei fischi lo accetterò e penserò solo a giocare a calcio. Io sono israeliano ed ebreo, amo il mio Paese ma come detto voglio lasciare la politica da parte. Ciò che è successo in Spagna non ha influito la mia scelta di trasferirmi a Firenze".

