Giornata di presentazioni ufficiali al Viola Park. In conferenza stampa arrivano le parole di Marco Brescianini, il centrocampista prelevato dall'Atalanta e che ha già esordito con la Fiorentina nel finale della sfida contro il Milan, sfiorando anche il gol. A seguire le sue dichiarazioni:
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa LIVE – Brescianini: “La Fiorentina mi ha presentato un progetto ambizioso”
news viola
LIVE – Brescianini: “La Fiorentina mi ha presentato un progetto ambizioso”
La diretta testuale della conferenza stampa di Brescianini dal Viola Park
"La storia della Fiorentina parla da sola e non è stato difficile accettare. Mi è stato presentato un progetto ambizioso e molto stimolante. All'Atalanta stavo trovando meno spazio ed è stata un'operazione veloce, ringrazio la famiglia Commisso e i direttori Ferrari e Goretti. La mia voglia di mettermi in mostra ha prevalso rispetto a quello che poteva essere un percorso nell'Atalanta. Ringrazio la società bergamasca che in questi anni mi ha fatto crescere.
IN AGGIORNAMENTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA