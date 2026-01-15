VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Solomon e la politica: “Accetto i fischi e penso solo a giocare a calcio”

news viola

Solomon e la politica: “Accetto i fischi e penso solo a giocare a calcio”

Solomon e la politica: “Accetto i fischi e penso solo a giocare a calcio” - immagine 1
Non si è parlato solo di calcio nella conferenza di Solomon, ma il giocatore ha scelto di lasciare da parte il tema politico
Redazione VN

Non si è parlato solo di calcio nella conferenza stampa di presentazione di Manor Solomon. Era quasi inevitabile visto il clima un po' pesante che accompagna, a livello mediatico, il giocatore israeliano acquistato dalla Fiorentina. Nel rispondere alle domande sul tema, Solomon ha detto:

"Nella partita contro la Lazio non ho ricevuto il benvenuto più caloroso ma è qualcosa che ho già vissuto in Spagna. Sono cose che succedono, ma non sono qui per parlare di politica, sono qui per giocare a calcio, se arriveranno dei fischi lo accetterò e penserò solo a giocare a calcio. Io sono israeliano ed ebreo, amo il mio Paese ma come detto voglio lasciare la politica da parte. Ciò che è successo in Spagna non ha influito la mia scelta di trasferirmi a Firenze".

Leggi anche
Goretti: “L’entusiasmo di Marco e Manor un messaggio per tutti”
Solomon: “La classifica mi spaventava. Ma la Fiorentina mi ha convinto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA