Solomon e la politica: “Accetto i fischi e penso solo a giocare a calcio”

"Nella partita contro la Lazio non ho ricevuto il benvenuto più caloroso ma è qualcosa che ho già vissuto in Spagna. Sono cose che succedono, ma non sono qui per parlare di politica, sono qui per giocare a calcio, se arriveranno dei fischi lo accetterò e penserò solo a giocare a calcio. Io sono israeliano ed ebreo, amo il mio Paese ma come detto voglio lasciare la politica da parte. Ciò che è successo in Spagna non ha influito la mia scelta di trasferirmi a Firenze".