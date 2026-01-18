Italiano (conf): “La Fiorentina si salverà. Fabbian? A noi serve, lo utilizzo”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo la sfida con la Fiorentina:
Non pensavo potessimo partire in questo modo dopo Verona. Il primo tempo l'abbiamo regalato, poi nel secondo tempo stavamo trovando la chiave. Con un po' di fortuna potevamo pareggiarla, ma nel primo tempo abbiamo fatto troppo male. Giovedì dobbiamo rimediare a questa prestazione deludente. Non so spiegarmi perché abbiamo iniziato così, sono gli stessi di Verona. Noi nel secondo tempo abbiamo preso in mano la partita. Se non si commettono errori non si subiscono gol. Quando 7/11 non vanno forti è difficile battere chiunque. Immaginate una Fiorentina affamata di punti. La Fiorentina è una squadra forte, ha tutte le possibilità di salvarsi. Vanoli è bravo, può rimediare a questa classifica.
Voglio ricordare Rocco, una perdita enorme per il calcio e per Firenze. Ho scritto un messaggio a Catherine, che si chiama come mia mamma. Ci si scherzava sempre.
Non c'è nessuno che manderei via. Da parte mia non ci sono problemi, lo utilizzo. A noi serve.
