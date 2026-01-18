VN – Dzeko, si scalda il mercato: due club europei in vantaggio ma non solo

Si allarga la corsa attorno a Edin Dzeko e alla sua possibile uscita dalla Fiorentina. Nelle ultime ore, infatti, Paris FC e Schalke 04 si sono ufficialmente iscritti alla lista dei club interessati all’attaccante bosniaco, risultando al momento le due piste più concrete.

Attorno al nome di Dzeko si registra grande movimento: secondo quanto filtra, i sondaggi effettuati sarebbero stati una decina, a conferma di come il profilo dell’ex centravanti di Roma e Inter continui a esercitare forte appeal sul mercato europeo, nonostante l’età. Tuttavia, tra semplici manifestazioni di interesse e contatti esplorativi, solo Paris FC e Schalke 04 hanno avviato dialoghi reali, mostrando la volontà di capire margini, condizioni e fattibilità dell’operazione.