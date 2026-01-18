Conferme su Coppola: interesse concreto della Fiorentina

La Fiorentina guarda al mercato per rinforzare la propria linea difensiva. La società viola ha, secondo Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, manifestato interesse per Diego Coppola, giovane centrale del Brighton ex Hellas Verona (ulteriori dettagli). Secondo quanto riferito, l’interesse del club viola è concreto anche se finora non sono stati compiuti passi ufficiali per avanzare verso un trasferimento.