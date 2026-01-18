Viola News
Conferme su Coppola: interesse concreto della Fiorentina

Prosegue la ricerca di un difensore centrale per completare il reparto difensivo della Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina guarda al mercato per rinforzare la propria linea difensiva. La società viola ha, secondo Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, manifestato interesse per Diego Coppola, giovane centrale del Brighton ex Hellas Verona (ulteriori dettagli). Secondo quanto riferito, l’interesse del club viola è concreto anche se finora non sono stati compiuti passi ufficiali per avanzare verso un trasferimento. 

