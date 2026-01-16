Di Marzio: resiste l’interesse per Fabbian. Pronta una contropartita

La Fiorentina è alla ricerca di un altro centrocampista dopo Brescianini. Per arrivare a Fabbian potrebbe essere sacrificato Sohm

Non c’è solo l'opzione che porta a Kristian Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina. Come riporta a Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, resiste infatti anche l'ipotesi Giovanni Fabbian , mezz'ala classe 2003 che in questa stagione ha segnato un gol in venti presenze con il Bologna.

Viola e rossoblu, avversari nel weekend di Serie A, potrebbero infatti lavorare a uno scambio. Per arrivare a Fabbian la Fiorentina potrebbe spingersi a offrire Simon Sohm come contropartita. Lo svizzero, arrivato in estate dal Parma per 16 milioni, ha deluso in questa prima metà di stagione e potrebbe essere già in partenza.