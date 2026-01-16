Di Marzio: resiste l’interesse per Fabbian. Pronta una contropartita

Non c’è solo l'opzione che porta a Kristian Thorstvedt per il centrocampo della Fiorentina. Come riporta a Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, resiste infatti anche l'ipotesi Giovanni Fabbian, mezz'ala classe 2003 che in questa stagione ha segnato un gol in venti presenze con il Bologna.
La Fiorentina è alla ricerca di un altro centrocampista dopo Brescianini. Per arrivare a Fabbian potrebbe essere sacrificato Sohm
Viola e rossoblu, avversari nel weekend di Serie A, potrebbero infatti lavorare a uno scambio. Per arrivare a Fabbian la Fiorentina potrebbe spingersi a offrire Simon Sohm come contropartita. Lo svizzero, arrivato in estate dal Parma per 16 milioni, ha deluso in questa prima metà di stagione e potrebbe essere già in partenza.
