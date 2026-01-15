La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di Paolo Vanoli, reparto di centrocampo incluso. Nelle strategie gigliate molto probabilmente è previsto un altro arrivo dopo quello di Marco Brescianini dall'Atalanta. Il nome caldo odierno è quello di Kristian Thorstvedt, mezzala norvegese classe 1999 del Sassuolo. Come si legge su gianlucadimarzio.com, la Fiorentina avrebbe offerto al club neroverde un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza pari a 12 milioni, ma per il momento gli emiliani non mollano.
Thorstvedt? Il Sassuolo fa muro, ma il giocatore vuole la Fiorentina e non rinnova
Le ultime sul norvegese che piace ai viola
Ma è lo stesso calciatore a spingere per un trasferimento a Firenze. Thorstvedt, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2027 ed ha già comunicato al Sassuolo che non rinnoverà. Dopo tre anni e mezzo in maglia neroverde sente il bisogno di nuove sfide e vuol cambiare aria, inoltre nonostante le difficoltà di classifica della Fiorentina vede quella viola come una grande opportunità. Tutto dipende, quindi, dalla decisione finale del Sassuolo.
