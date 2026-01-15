Thorstvedt? Il Sassuolo fa muro, ma il giocatore vuole la Fiorentina e non rinnova

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di Paolo Vanoli, reparto di centrocampo incluso. Nelle strategie gigliate molto probabilmente è previsto un altro arrivo dopo quello di Marco Brescianini dall'Atalanta. Il nome caldo odierno è quello di Kristian Thorstvedt , mezzala norvegese classe 1999 del Sassuolo. Come si legge su gianlucadimarzio.com, la Fiorentina avrebbe offerto al club neroverde un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza pari a 12 milioni, ma per il momento gli emiliani non mollano.

Ma è lo stesso calciatore a spingere per un trasferimento a Firenze. Thorstvedt, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2027 ed ha già comunicato al Sassuolo che non rinnoverà. Dopo tre anni e mezzo in maglia neroverde sente il bisogno di nuove sfide e vuol cambiare aria, inoltre nonostante le difficoltà di classifica della Fiorentina vede quella viola come una grande opportunità. Tutto dipende, quindi, dalla decisione finale del Sassuolo.