Sky: “La Fiorentina ha chiesto Thorstvedt. La risposta del Sassuolo”

Il mercato della Fiorentina è ancora nel vivo. Chiuso Marco Brescianini, la dirigenza viola vuole ancora rafforzare il centrocampo, il reparto più in affanno nella prima metà di stagione. Proprio per questo, secondo Sky Sport, Goretti avrebbe sondato il terreno per Kristian Thorstvedt. Il norvegese era già stato seguito da Pradè in passato, ma Carnevali aveva voluto trattenerlo in neroverde. Situazione che si ripete, visto che il Sassuolo ha fatto sapere alla viola che Thorstvedt non partirà in questa sessione di mercato.