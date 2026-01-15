Il Leeds United ha chiuso per l'acquisto di Facundo Buonanotte. A dare "l'annuncio" è Fabrizio Romano che racconta di visite mediche programmate per il trequartista argentino del Brighton che ha giocato (pochissimo) nel Chelsea in questa prima parte di stagione. Fantasista mancino, Buonanotte ha caratteristiche simili a Jack Harrison, per il quale è atteso a breve il via libera per il trasferimento alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Il Leeds prende Buonanotte: via libera per Harrison alla Fiorentina?
calciomercato
Il Leeds prende Buonanotte: via libera per Harrison alla Fiorentina?
Vanoli aspetta il terzo colpo di gennaio: Jack Harrison sembra sempre più vicino alla Fiorentina
Un gioco ad incastri come spesso accade. Harrison è sempre più ai margini del Leeds e la Fiorentina può approfittarne. Vanoli aspetta un altro rinforzo per le fasce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA