Il Leeds prende Buonanotte: via libera per Harrison alla Fiorentina?

Il Leeds United ha chiuso per l'acquisto di Facundo Buonanotte. A dare "l'annuncio" è Fabrizio Romano che racconta di visite mediche programmate per il trequartista argentino del Brighton che ha giocato (pochissimo) nel Chelsea in questa prima parte di stagione. Fantasista mancino, Buonanotte ha caratteristiche simili a Jack Harrison, per il quale è atteso a breve il via libera per il trasferimento alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.