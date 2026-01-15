Nei giorni scorsi è stato fatto anche il nome di Eric Dier per il mercato della Fiorentina. Il calciatore inglese (che proprio oggi compie 32 anni) milita in Francia nel Monaco, club in cui è approdato la scorsa estate da svincolato. L'avventura in Ligue1 non è stata esaltante fin qui, complici alcuni infortuni, e questo ha contribuito ad alimentare i rumors di mercato. Paratici conosce bene il difensore per averlo avuto al Tottenham, ma al momento la pista non si è scaldata. Anzi.
Sky UK: "Dier vuole restare al Monaco, no al ritorno in Premier"
Sky UK: “Dier vuole restare al Monaco, no al ritorno in Premier”
Perde quota l'ipotesi Dier per la Fiorentina: il difensore inglese non vorrebbe lasciare il Monaco
Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sports UK, Dier non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Monaco. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un sondaggio del West Ham, intenzionato a riportare l'ex Spurs in Premier League, ma il giocatore avrebbe declinato questa possibilità. Ad oggi sembra dunque improbabile un suo trasferimento altrove, Fiorentina compresa.
