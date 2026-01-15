Sky UK: “Dier vuole restare al Monaco, no al ritorno in Premier”

Nei giorni scorsi è stato fatto anche il nome di Eric Dier per il mercato della Fiorentina. Il calciatore inglese (che proprio oggi compie 32 anni) milita in Francia nel Monaco, club in cui è approdato la scorsa estate da svincolato. L'avventura in Ligue1 non è stata esaltante fin qui, complici alcuni infortuni, e questo ha contribuito ad alimentare i rumors di mercato. Paratici conosce bene il difensore per averlo avuto al Tottenham, ma al momento la pista non si è scaldata. Anzi.