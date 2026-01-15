Viola News
Sky UK: “Dier vuole restare al Monaco, no al ritorno in Premier”

Perde quota l'ipotesi Dier per la Fiorentina: il difensore inglese non vorrebbe lasciare il Monaco
Redazione VN

Nei giorni scorsi è stato fatto anche il nome di Eric Dier per il mercato della Fiorentina. Il calciatore inglese (che proprio oggi compie 32 anni) milita in Francia nel Monaco, club in cui è approdato la scorsa estate da svincolato. L'avventura in Ligue1 non è stata esaltante fin qui, complici alcuni infortuni, e questo ha contribuito ad alimentare i rumors di mercato. Paratici conosce bene il difensore per averlo avuto al Tottenham, ma al momento la pista non si è scaldata. Anzi.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sports UK, Dier non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Monaco. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un sondaggio del West Ham, intenzionato a riportare l'ex Spurs in Premier League, ma il giocatore avrebbe declinato questa possibilità. Ad oggi sembra dunque improbabile un suo trasferimento altrove, Fiorentina compresa.

