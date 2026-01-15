VN – Fiorentina, Harrison ti porta Bijol? Sondaggio, pallino di Paratici

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo centrale di difesa. Sono tanti i nomi sondati da Fabio Paratici, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, durante la trattativa con il Leeds per Jack Harrison, ci sarebbe stato un sondaggio per Jaka Bijol.
La Fiorentina sonda la pista Bijol
Il centrale ex Udinese, gioca proprio nel club inglese ed è un pallino di Paratici che già lo voleva al Tottenham. Tra le varie strade, quella del centrale sloveno sembra essere molto calda.
Mentre la Fiorentina sta limando i dettagli per l'arrivo in prestito con diritto di Harrison, si stanno mettendo le basi anche per l'arrivo di un difensore.
