Di Marzio: Harrison, accordo tra i club sulla formula. Cosa manca per chiudere

La Fiorentina e il Leeds sono a colloquio per il trasferimento di Harrison in viola
Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e il Leeds per il trasferimento di Harrison. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il giocatore c'è l'accordo tra i club sulla formula: prestito con diritto.

Tuttavia, le parti sono a lavoro per sciogliere il nodo legato all'ingaggio molto alto dell'esterno.

