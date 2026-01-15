Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e il Leeds per il trasferimento di Harrison. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il giocatore c'è l'accordo tra i club sulla formula: prestito con diritto.
Di Marzio: Harrison, accordo tra i club sulla formula. Cosa manca per chiudere
La Fiorentina e il Leeds sono a colloquio per il trasferimento di Harrison in viola
Tuttavia, le parti sono a lavoro per sciogliere il nodo legato all'ingaggio molto alto dell'esterno.
