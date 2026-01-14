Viola News
Sportitalia: “Il Leeds per Harrison chiede l’obbligo, ecco la cifra”

Fiorentina-Jack Harrison, il Leeds apre al prestito solo con obbligo di riscatto. I viola valutano l’operazione
La trattativa tra Fiorentina e Leeds United per Jack Harrison è viva, ma alle condizioni fissate dal club inglese. Come fa sapere Gianluigi Longari, giornalista di SportItalia, i Whites, infatti, aprono alla formula del prestito, ma solo con obbligo di riscatto, fissando la valutazione complessiva del giocatore intorno ai 15 milioni di sterline.

Una richiesta chiara da parte del Leeds United. L’esterno offensivo piace alla Fiorentina per duttilità ed esperienza internazionale, ma la cifra e soprattutto l’obbligo di riscatto rappresentano un nodo rilevante nella trattativa

