Sportitalia: “Il Leeds per Harrison chiede l’obbligo, ecco la cifra”

La trattativa tra Fiorentina e Leeds United per Jack Harrison è viva, ma alle condizioni fissate dal club inglese. Come fa sapere Gianluigi Longari, giornalista di SportItalia, i Whites, infatti, aprono alla formula del prestito, ma solo con obbligo di riscatto, fissando la valutazione complessiva del giocatore intorno ai 15 milioni di sterline.
Fiorentina-Jack Harrison, il Leeds apre al prestito solo con obbligo di riscatto. I viola valutano l’operazione
Una richiesta chiara da parte del Leeds United. L’esterno offensivo piace alla Fiorentina per duttilità ed esperienza internazionale, ma la cifra e soprattutto l’obbligo di riscatto rappresentano un nodo rilevante nella trattativa
