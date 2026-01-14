Dalla Premier a Firenze: Top e Flop, tra Salah e Richards. Harrison e Solomon?

La sterzata impressa da Fabio Paratici al mercato viola è evidente, pur non essendo ancora ufficiale il suo ingresso in società: una sterzata che viene data da una guida a destra, come quella inglese, perché è sul mercato della Premier League che i viola hanno messo gli occhi. Manor Solomon - che giocava nel Villarreal, ma era e rimane per ora di proprietà del Tottenham - e Jack Harrison sono i due esterni che dovranno mettere le ali alla formazione di Paolo Vanoli. Dal campionato inglese alla Fiorentina: un percorso battuto da grandi protagonisti e assolute meteore della storia viola, che chiamiamo in causa augurandoci che i due nuovi, assieme a Lamptey che praticamente è come se arrivasse a febbraio visto che si è infortunato subito dopo l'acquisto dal Brighton, si iscrivano al primo club piuttosto che al secondo.