Lady Radio: Dier il nome nuovo per la difesa della Fiorentina

E' Eric Dier il nome nuovo per la difesa viola. Il giocatore "agganciato" da Paratici che lo ha avuto al Tottenham

Redazione VN 12 gennaio - 19:42

Circola un nome nuovo per la difesa della Fiorentina. Come riporta Lady Radio, il club viola starebbe seguendo Eric Dier, difensore centrale inglese classe '94 da quest'anno in forza al Monaco. Ex Tottenham, in precedenza aveva giocato anche con il Bayern Monaco da dove era arrivato nel 2023 proprio dagli Spurs.

Ex nazionale inglese, in questa stagione è stato condizionato dagli infortuni che ne hanno limitato il minutaggio. A fare da tramite all'operazione sarebbe ovviamente Fabio Paratici. L'ostacolo principale l'ingaggio monstre del calciatore.