La Fiorentina insiste per Tommaso Baldanzi. Fabio Paratici ha visto in lui qualcosa di utile per questa squadra e Paolo Vanoli si prepara ad accogliere il terzo acquisto della sessione di gennaio. Ma cosa manca per la fumata bianca?
calciomercato
Baldanzi, Gasperini e Raspadori. Fiorentina, per quanto aspetterai?
Tutto gira intorno alla Roma e a Raspadori. In particolare, alla volontà di Gian Piero Gasperini di acquistare prima di cedere. Così la dirigenza giallorossa sta pressando da settimana l'attaccante dell'Atletico Madrid per dare un rinforzo all'attacco del proprio allenatore. Tutto sembra fatto da giorni, con contratto e stipendio già accettato dall'entourage del giocatore. Anche Simeone sembra favorevole alla cessione. Insomma tutti d'accordo, tranne Raspadori stesso.
L'attaccante ex Napoli non vorrebbe lasciare Madrid dopo solo 6 mesi, anche solo per una questione di stile di vita. Sullo sfondo ci sarebbe anche un possibile ritorno da Antonio Conte, che però prima deve risolvere la questione Lucca. Insomma, mille motivazioni che stanno rallentando il passaggio dell'attaccante a Roma e quindi la cessione di Baldanzi.
Nel mentre, la Fiorentina attende fiduciosa, conscia del fatto che il centrocampista ha già accettato la proposta viola. La presenza ieri al Franchi di un membro del suo entourage dimostra quanto la trattativa sia nel vivo. Sul piatto un prestito con diritto di riscatto a 13 milioni di euro. La dirigenza viola però vorrebbe chiudere l'operazione nel giro di 1/2 giorni.Così da concedere il nuovo acquisto a Vanoli per la sfida di domenica contro il Bologna.
