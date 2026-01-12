Baldanzi, Gasperini e Raspadori. Fiorentina, per quanto aspetterai?

La Fiorentina insiste per Tommaso Baldanzi. Fabio Paratici ha visto in lui qualcosa di utile per questa squadra e Paolo Vanoli si prepara ad accogliere il terzo acquisto della sessione di gennaio. Ma cosa manca per la fumata bianca?

Tutto gira intorno alla Roma e a Raspadori. In particolare, alla volontà di Gian Piero Gasperini di acquistare prima di cedere. Così la dirigenza giallorossa sta pressando da settimana l'attaccante dell'Atletico Madrid per dare un rinforzo all'attacco del proprio allenatore. Tutto sembra fatto da giorni, con contratto e stipendio già accettato dall'entourage del giocatore. Anche Simeone sembra favorevole alla cessione. Insomma tutti d'accordo, tranne Raspadori stesso.