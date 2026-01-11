VN – La Fiorentina spinge: giorni decisivi per Baldanzi. si sblocca l’incastro?

I giorni successivi a Fiorentina-Milan hanno tutti i crismi per essere quelli decisivi per Tommaso Baldanzi alla Fiorentina . La società gigliata, forte del benestare del giocatore e di un ok di massima sulla stessa formula che ha portato Brescianini al Viola Park, ossia prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di mantenimento della categoria, spinge per chiudere entro metà settimana e mettere a disposizione di Vanoli l'ex Empoli.

L'incastro è con Giacomo Raspadori, in uscita dall'Atletico Madrid e pista caldissima proprio per la Roma. Il direttore sportivo giallorosso Massara ha parlato così a Dazn prima della gara vinta contro il Sassuolo all'Olimpico: "E' una trattativa che esiste, penso sia in via di definizione in un senso o nell'altro in tempi brevi. Si decide domani? E' plausibile sia quello il tempo in cui avremo più chiaro lo scenario".