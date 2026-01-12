Ma perché Baldanzi? CorSport: “Il ruolo studiato da Vanoli per l’ex Empoli”

Tommaso Baldanzi è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Nella giornata odierna è previsto un nuovo contatto con la Roma per entrare nel vivo di una trattativa che non è ancora chiusa, ma che procede senza sosta verso la fumata bianca. La base dell’operazione è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 12-13 milioni di euro, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni; al momento non sono previste contropartite tecniche, anche se restano una possibilità.