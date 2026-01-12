Tommaso Baldanzi è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Nella giornata odierna è previsto un nuovo contatto con la Roma per entrare nel vivo di una trattativa che non è ancora chiusa, ma che procede senza sosta verso la fumata bianca. La base dell’operazione è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 12-13 milioni di euro, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni; al momento non sono previste contropartite tecniche, anche se restano una possibilità.
Corriere dello Sport
Ma perché Baldanzi? CorSport: “Il ruolo studiato da Vanoli per l’ex Empoli”
Dal punto di vista tattico, l’eventuale arrivo del classe 2003 si inserirebbe perfettamente nel progetto di Paolo Vanoli. La Fiorentina è alla ricerca di un esterno destro mancino per dare continuità al modulo adottato nell’ultimo mese, sulla scia di quanto già fatto a sinistra con l’innesto di Manor Solomon. Baldanzi, pur nascendo trequartista, ha già dimostrato in passato di sapersi adattare anche sulla corsia esterna.
Il giocatore ha già manifestato apertura nei confronti della società viola e attende ora l’affondo decisivo. La sensazione è che le prossime ore possano essere quelle giuste per accelerare in modo concreto e avvicinare ulteriormente Baldanzi a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.
