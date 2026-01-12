La Roma guarda in casa Fiorentina, ma non solo per Fortini. I due club sono in contatto anche per Albert Gudmundsson e Gasperini potrebbe inserire qualche contro partita. Secondo il Corriere Fiorentino potrebbe essere fatto il nome di El Sharawy:
Non solo Fortini, CorFio: "Roma ancora su Gudmundsson. E c'è una contropartita"
Il Corriere Fiorentino sull'asse Roma-Firenze
In effetti, al di là del rientro dall’infortunio del tedesco, il mercato ha già regalato due alternative al tecnico come Solomon e l’ex atalantino, ieri sfortunato in occasione della traversa, e gli arrivi sembrano soltanto all’inizio. Anche se per l’arrivo (fisico) di Paratici servirà attendere febbraio (ulteriore conferma le indiscrezioni del «The Athletics» arrivate dall’America ieri) la presenza in tribuna del procuratore di Baldanzi anticipa colloqui che riprenderanno oggi, quando la Fiorentina studierà come chiudere un prestito con diritto di riscatto con la Roma, club che continua a considerare tra i rinforzi anche Gudmundsson e soprattutto Fortini e che potrebbe metter sul piatto dell’affare anche El Shaarawy.
