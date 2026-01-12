La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport valutano la prestazione di Massa, arbitro in Fiorentina-Milan. Ecco le valutazioni:
La moviola
La moViola: Massa bravo, giusto il rosso a Vanoli. E Fagioli cade da solo
LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: Al 26' protesta la Fiorentina per il contatto Parisi-Estupinian, in realtà molto leggero: giusto far proseguire. All'83' Leao cade in area mentre Pongracic cerca di contrastarlo da dietro: anche qui non c'è niente, corretto non fischiare. Al 90' protesta la Fiorentina sul gol del pareggio del Milan segnato da Nkunku (che parte in posizione regolare) per un presunto fallo di Saelemakers su Fagioli all'inizio dell'azione. Ma il centrocampista della Fiorentina cade da solo.
IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Non proprio facilissima la partita, Massa è bravo a non perderla, nessun errore decisivo, buona lettura sul tecnico (soprattutto in area di rigore) e disciplinare (manca un giallo a Jasari), gestisce con il giallo a Kean e il rosso a Vanoli il momento di tensione più alto, sul finire di primo tempo. Detto che è chiaramente fuori area il fallo di Fagioli su Saelemaekers nella ripresa, veniamo a due episodi in area del Milan: nel primo tempo, va giù a terra prima Kean (contrasto di gioco con Gabbia) e poi Parisi, che si tiene il piede. Al VAR analizzato soprattutto quest’ultimo episodio, Estupiñán pizzica il piede sinistro del giocatore viola, non è step on foot pieno, ormai questi contatti non si fischiano più. Nella ripresa, corner di Fagioli, Füllkrug colpisce con la testa e non con il braccio sinistro (se sfiora il pallone non è comunque punibile). Protesta la Fiorentina sulla rete dell’1-1 di Nkunku, ma non c’è alcun fallo in APP: Saelemaekers recupera il pallone perché Fagioli si auto sgambetta (destro sul sinistro) senza subire contatti. Come detto, manca un giallo a Jasari: trattiene chiaramente Kean (gli strappa la maglia, più di così).
